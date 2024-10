Gqitalia.it - X-Factor arriva con i live e promette grandi novità e un mix di emozioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un'edizione all'insegna dell'armonia, in scena e dietro le quinte, e di tanta voglia di divertirsi e di fare spettacolo. Tutto questo è X2024, pronto a tornare su Sky ogni giovedì con la fase più interessante e importante del programma: i. Giunto alla diciottesima edizione, come un novello maggiorenne, lo show cerca insieme di dimostrare la propria maturità e ha una voglia matta di spaccare, anche rispetto alle (proprie) tradizioni. In pratica, ci riserva diversee sorprese, oltre che ovvie conferme. Quando partono idi XIl programma, prodotto da Fremantle, è in onda dal 12 settembre su Sky con streaming su NOW.