Ilfattoquotidiano.it - “Voglio vivere la mia età insieme a te”: Federica accetta le scuse di Alfonso a Temptation Island. Poi il dietrofront: “Io e Stefano ci stiamo frequentando”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)D’Apice ePetagna. Sono stati loro i grandi protagonisti dell’ultima puntata di2024, edizione autunno, in onda martedì 22 ottobre. La serata si apre con la convocazione dinel pinettu per guardare le immagini die la tentatrice Camilla,, sul lettino in spiaggia. La giovane donna sembra indispettirsi: “È proprio ridicolo. Questa Camilla gli piace ‘carnalmente’ a allora, non ti nascondere sotto le coperte, fai vedere chi sei. Io non ho mai messo in discussione il rapporto con lui, io ho capito chela mia libertà, ma sempre con lui, ‘sto scemo! Una come me non la trova. Lui già ce li aveva questi pensieri, solo che non ha le p*lle, aspettava che facessi una mossa sbagliata io”, commenta la 20enne, furibonda.