Vi siete decisi Shaila cosa ha fatto fuori dalla Casa del Grande Fratello | il pubblico approva

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Gatta èdel. Ci restarà ancora per un po’ visto che , da qualche giorno, è volta in Spagna insiemee a Lorenzo Spolverato: ospiti del Gran Hermano, la versione iberica del programma. Lontano dagli occhi degli altri inquilini, e di Javier Martinez, hanno mostrato una crescente intesa, tanto da lasciarsi andare a gesti affettuosi, sia prima di addormentarsi che al risveglio. I due, che hanno esordito nel programma da meno di 24 ore, sembrano non nascondere più i loro sentimenti, dimostrando di piacersi e di voler affrontare questa nuova fase della loro relazione senza più ripensamenti o incertezze. >> “Dite con chi hal’amore”. Scandalo alGatta e l’altro,si è scoperto Dopo settimane di tensione e sentimenti non dichiarati, entrambi hanno finalmente ammesso il reciproco interesse.