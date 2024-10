Uccelli protetti sequestrati: 49enne denunciato per detenzione illegale a San Marco Evangelista (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di San Nicola La Strada ha portato alla scoperta di sedici Uccelli della famiglia dei fringillidi, conosciuti anche come cardellini, detenuti illegalmente da un uomo di 49 anni a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Gli Uccelli in questione sono animali protetti dalle convenzioni internazionali di Washington e Berna. La perquisizione avvenuta all’interno dell’abitazione dell’individuo ha messo in luce una serie di irregolarità e ha condotto alla denuncia dell’uomo per diverse violazioni delle normative sulla fauna selvatica. detenzione di animali protetti: l’operazione dei carabinieri L’operazione che ha portato al sequestro degli Uccelli è iniziata grazie a una segnalazione, che ha indotto i carabinieri a effettuare una perquisizione mirata presso l’abitazione del 49enne. Gaeta.it - Uccelli protetti sequestrati: 49enne denunciato per detenzione illegale a San Marco Evangelista Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione da parte dei carabinieri della stazione di San Nicola La Strada ha portato alla scoperta di sedicidella famiglia dei fringillidi, conosciuti anche come cardellini, detenuti illegalmente da un uomo di 49 anni a San, in provincia di Caserta. Gliin questione sono animalidalle convenzioni internazionali di Washington e Berna. La perquisizione avvenuta all’interno dell’abitazione dell’individuo ha messo in luce una serie di irregolarità e ha condotto alla denuncia dell’uomo per diverse violazioni delle normative sulla fauna selvatica.di animali: l’operazione dei carabinieri L’operazione che ha portato al sequestro degliè iniziata grazie a una segnalazione, che ha indotto i carabinieri a effettuare una perquisizione mirata presso l’abitazione del

