Lapresse.it - Turchia: ministro Difesa, dietro attentato Ankara il Pkk

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)), 23 ott. (LaPresse/AP) – Ildellaturco Yasar Guler ha accusato il Pkk, Partito dei lavoratori del Kurdistan, di esserel’alla Turkish Aerospace Industries Inc. di. “Ogni volta diamo loro la punizione che meritano. Ma non capiscono”, ha dichiarato Guler. “Li perseguiteremo finché non sarà eliminato l’ultimo terrorista”. Al momento il bilancio è di quattro vittime e 14 feriti.