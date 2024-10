Trump | Londra interferisce su voto Usa

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 1.33ha accusato il Partito Laburista britannico di interferenze nella corsa alla Casa Bianca, come riportato dal Financial Times. La sua campagna ha presentato un esposto alla Federal Election Commission, sostenendo che il Labour avrebbe inviato strateghi per supportare Kamala Harris. La documentazione cita fonti dei media secondo cui funzionari del partito, tra cui il capo dello staff di Keir Starmer,sarebbero stati più volte negliultimi mesi in America per offrire consigli alla campagna di Harris.