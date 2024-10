Torna a Nepi il Mercatino da Forte dei Marmi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre gli amanti dello shopping di qualità hanno l'opportunità di fare acquisti e vivere un’esperienza indimenticabile. A Nepi, nell’area di piazza d’armi, dalle 8 fino alle 19, sono presenti i famosi banchi del Mercatino da Forte dei Marmi. Nepi è una delle piazze che più Viterbotoday.it - Torna a Nepi il Mercatino da Forte dei Marmi Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre gli amanti dello shopping di qualità hanno l'opportunità di fare acquisti e vivere un’esperienza indimenticabile. A, nell’area di piazza d’armi, dalle 8 fino alle 19, sono presenti i famosi banchi deldadeiè una delle piazze che più

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Mercatino da Forte dei Marmi, appuntamento a Nepi - Sabato 26 ottobre gli amanti dello shopping appuntamento a Nepi, nell’area della piazza d’Armi, dalle ore 8.00 fino alle 19.00, saranno infatti presenti i famosi banchi de “ Il Mercatino da Forte dei ... (tusciaup.com)

Il Mercatino da Forte dei Marmi, per gli amanti dello shopping di qualità appuntamento a Nepi - Da non perdere, pertanto, sabato 26 ottobre a Nepi (VT), Il Mercatino da Forte dei Marmi: quelli che… Più Originali di Noi…..’un c’è nessuno! Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook www ... (tusciaup.com)