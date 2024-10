Sveva Casati Modignani: “A scuola avrei dovuto indossare il grembiule nero, ma sono stata l’unica a rifiutarlo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La puntata del 22 ottobre di "La Fisica dell'Amore", il programma di Rai2 condotto da Vincenzo Schettini, ha visto la partecipazione di tre ospiti illustri: il campione olimpico di nuoto Filippo Magnini, la scrittrice Sveva Casati Modignani e la cantante e attrice Clara Soccini. L'articolo Sveva Casati Modignani: “A scuola avrei dovuto indossare il grembiule nero, ma sono stata l’unica a rifiutarlo” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La puntata del 22 ottobre di "La Fisica dell'Amore", il programma di Rai2 condotto da Vincenzo Schettini, ha visto la partecipazione di tre ospiti illustri: il campione olimpico di nuoto Filippo Magnini, la scrittricee la cantante e attrice Clara Soccini. L'articolo: “Ail, ma” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sveva Casati Modignani - il maschilismo e l'inizio rocambolesco : "Quando mio marito mi accusò di non averlo fatto dormire la notte" - È l’autrice di maggior successo della letteratura rosa italiana da oltre 40 anni eppure rischiava di non poter esprimere il suo talento per la scrittura visto che fin da quando era ragazza la madre le precluse la possibilità di continuare gli ... (Milleunadonna.it)

Sveva Casati Modignani si racconta a Francesca Fialdini - a Le Ragazze. Anticipazioni - Francesca Fialdini va in onda stasera 22 ottobre 2024 con una nuova puntata de Le Ragazze, programma televisivo in onda su Rai3. Tra le storie della puntata c’è grande attesa per il servizio su Sveva Casati Modignani, l’autrice di romanzi rosa che ... (Dilei.it)

Sveva Casati Modignani - chi è e quali sono i suoi libri più famosi - Sveva Casati Modignani, pseudonimo di Bice Cairati, è tra le penne più amate: nata a Milano il 13 luglio 1938, ha trascorso gran parte della sua vita al fianco del marito Nullo Cantaroni, scomparso il 29 dicembre 2004 a Milano. Sin da bambina, il ... (Dilei.it)