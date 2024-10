Sinistra Italiana sostiene i lavoratori di Gesco: licenziamenti rischiano di compromettere i servizi socio-sanitari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Stefano Ioffredo: ‘Le scelte dell’Asl Napoli 1 Centro minacciano non solo i 300 dipendenti, ma anche le persone più vulnerabili'” NAPOLI – «Sinistra Italiana esprime la propria vicinanza e il proprio sostegno ai 300 operatori sociosanitari di Gesco che rischiano il licenziamento a causa della decisione dell’Asl Napoli 1 Centro di chiudere in anticipo il contratto di affidamento dei servizi di assistenza socio sanitaria». Ha dichiarato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana. «Considerare i lavoratori e le lavoratrici come semplici numeri su un registro è vergognoso. Puntomagazine.it - Sinistra Italiana sostiene i lavoratori di Gesco: licenziamenti rischiano di compromettere i servizi socio-sanitari Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Stefano Ioffredo: ‘Le scelte dell’Asl Napoli 1 Centro minacciano non solo i 300 dipendenti, ma anche le persone più vulnerabili'” NAPOLI – «esprime la propria vicinanza e il proprio sostegno ai 300 operatoridicheil licenziamento a causa della decisione dell’Asl Napoli 1 Centro di chiudere in anticipo il contratto di affidamento deidi assistenzaa». Ha dichiarato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di. «Considerare ie le lavoratrici come semplici numeri su un registro è vergognoso.

