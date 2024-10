Scovati i furbetti della tassa sui rifiuti: 251 avvisi e accertamenti per 690mila euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune di Maddaloni ha intensificato le sue attività di controllo e verifica sulle dichiarazioni relative alla TARI (tassa sui rifiuti), portando alla luce numerose irregolarità per gli anni dal 2019 al 2024. Grazie al lavoro svolto dall’Ufficio Tributi nel secondo semestre del 2024, sono Casertanews.it - Scovati i furbetti della tassa sui rifiuti: 251 avvisi e accertamenti per 690mila euro Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Comune di Maddaloni ha intensificato le sue attività di controllo e verifica sulle dichiarazioni relative alla TARI (sui), portando alla luce numerose irregolarità per gli anni dal 2019 al 2024. Grazie al lavoro svolto dall’Ufficio Tributi nel secondo semestre del 2024, sono

