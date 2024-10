Infobetting.com - Salisburgo-Dinamo Zagabria (Champions League, 23-10-2024 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un punto in due partite, questo il bottino messo assieme danelle prime due giornate di. Gli austriaci stanno vivendo un periodo di transizione dopo aver dominato in patria per un decennio: il tecnico Lijnders ha visto la sua fiducia rinnovata anche dopo lo scontro diretto perso 5 a 0 contro lo Sturm Graz e la InfoBetting: Scommesse Sportive e