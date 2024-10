Roberta Scarsella responsabile del Residence Galileo Rocca Priora | Qui l’anima conta quanto la professionalità

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Abbiamo avuto il piacere di intervistaredel, un luogo dove l’attenzione e la cura per l’essere umano vanno oltre la semplice assistenza.ci ha parlato della bellezza della struttura, della filosofia che guida il centro e del valore umano che si cela dietro ogni gesto quotidiano., cosa rende iluna struttura speciale? La nostra struttura non è solo un luogo di cura, ma un ambiente che vive e respira bellezza. La natura circostante, i profumi e i colori del giardino, le stanze accoglienti, tutto contribuisce a far sentire i nostri ospiti a casa. Però, ciò che davvero rende questo posto pieno di vita sono le persone: gli operatori, il personale e gli ospiti stessi.