Riforma voto in condotta con sospensione di oltre 2 giorni scatta l’obbligo di attività di cittadinanza solidale in strutture convenzionate

Dal 31 ottobre 2024 entrano in vigore le modifiche alla valutazione degli studenti previste dalla legge 1 ottobre 2024, n. 150, che rivede la disciplina in materia di valutazione, tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e indirizzi scolastici differenziati. Le novità riguardano, tra le altre, il voto di condotta e le sospensioni disciplinari.

