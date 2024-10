Anteprima24.it - Revocato concorso Oss al San Pio, l’Ospedale prende atto di una decisione della Regione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Pio hailper operatori socio sanitari. Laè stata motivata dal fche laCampania aveva deciso di dare il via libera al propriounico valido su tutto il territorio regionale.beneventano ha dunque preso d’regionale ed ha rinunciato al. Anche l’Azienda sanitaria salernitana, assumendo una analoga, hail proprio bando die annullato le procedure già in corso per l’assunzione di operatori socio sanitari. Palazzo Santa Lucia ha ufficializzato l’avvio delunico regionale per titoli ed esami, mirato all’assunzione a tempo indeterminato di operatori socio-sanitari (OSS) finalizzato anche ad uniformare e semplificare il reclutamento di personale socio-sanitario.