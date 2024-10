Progetti mai attuati, lavori inesistenti. Così Primavalle perde 3 milioni di euro di investimenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Regione Lazio ha stralciato i finanziamenti per Roma Capitale relativi al contratto di quartiere Torrevecchia-Primavalle. Si tratta di poco più di 3 milioni di euro che la Pisana aveva accordato nell'ambito dell'accordo di programma firmato con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Romatoday.it - Progetti mai attuati, lavori inesistenti. Così Primavalle perde 3 milioni di euro di investimenti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Regione Lazio ha stralciato i finanziamenti per Roma Capitale relativi al contratto di quartiere Torrevecchia-. Si tratta di poco più di 3diche la Pisana aveva accordato nell'ambito dell'accordo di programma firmato con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

