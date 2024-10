Prandelli: «La Juventus non è abituata a Thiago Motta, i calciatori perdono sempre un tempo di gioco» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cesare Prandelli ha rilasciato a Tmw un’interessante intervista che offre spunti di riflessione su temi calcistici abbastanza attuali. Primo su tutti il Napoli di Conte, sorprendentemente in cima alla classifica del nostro campionato al termine di una stagione, quella scorsa, in cui sembrava tutto da buttare. Improvvisamente quel “tutto” oggi si è trasformato in “buone basi solide” e quei calciatori da mandar via ora sono “gli stessi che avevano vinto due anni fa”. Il tutto ovviamente mediato da un tecnico brillante nelle scelte e ossessionato (e ossessionante) nel lavoro maniacale d’ogni giorno. Conte ha rivoluzionato il Napoli, parola di Prandelli Ecco alcune delle sue dichiarazioni: «Conte? Il saper incidere sul mercato è un merito, una grande qualità. Ilnapolista.it - Prandelli: «La Juventus non è abituata a Thiago Motta, i calciatori perdono sempre un tempo di gioco» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cesareha rilasciato a Tmw un’interessante intervista che offre spunti di riflessione su temi calcistici abbastanza attuali. Primo su tutti il Napoli di Conte, sorprendentemente in cima alla classifica del nostro campionato al termine di una stagione, quella scorsa, in cui sembrava tutto da buttare. Improvvisamente quel “tutto” oggi si è trasformato in “buone basi solide” e queida mandar via ora sono “gli stessi che avevano vinto due anni fa”. Il tutto ovviamente mediato da un tecnico brillante nelle scelte e ossessionato (e ossessionante) nel lavoro maniacale d’ogni giorno. Conte ha rivoluzionato il Napoli, parola diEcco alcune delle sue dichiarazioni: «Conte? Il saper incidere sul mercato è un merito, una grande qualità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prandelli : "Ho fiducia nell'Italia di Spalletti. Inter favorita per lo Scudetto - ma la Juventus di Motta ha le idee chiare" - Attesa, in questa sosta per le Nazionali, per l`Italia di Luciano Spalletti che affronterà prima la Francia venerdì e poi Israele lunedì... (Calciomercato.com)

Juventus - senti Prandelli : "Thiago Motta non è un giochista" - Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, parla di Thiago Motta: `Thiago lo conosco, l`ho avuto in Nazionale, ed è stato molto criticato, dicevano... (Calciomercato.com)