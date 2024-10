Ilgiorno.it - Ostello nelle ex scuole: "Infiltrazioni dal tetto"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Amara scoperta da parte dell’amministrazione comunale attuale del sindaco Gianmario Molinari (nella foto) che, sull’intervento di rifunzionalizzazione delle exdella frazione Guzzafame deciso alcuni anni fa e totalmente finanziato con risorse regionali, ora avrà decisamente una brutta “gatta da pelare”. Infatti, i fondi sono finiti ma, a quanto risulta al Comune, dalfiltra acqua copiosamente. "Abbiamo accertato che, quando piove, la parte sottostante la copertura si trasforma in un acquitrino – spiega il primo cittadino –. Segno che l’intervento non c’è stato. Ora occorrerà trovare altre risorse, almeno 50mila euro, per sistemare il. La parte a piano terra è finita, ma la copertura è un colabrodo". Il primo cittadino è arrabbiato e preoccupato per una situazione che ha ereditato e che ora dovrà, in qualche modo, gestire e risolvere.