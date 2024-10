Ora solare, gli effetti per la salute. “Mini jet-lag per i più mattinieri” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Il ritorno dell’ora solare – previsto per la notte tra il 26 e il 27 ottobre – può avere conseguenze anche sulla salute e benessere. Qualcuno, soprattutto tra i mattinieri, potrebbe sperimentare un ‘Mini jet-lag’: secondo il professor Ferini Strambi, “fino al 10 % degli italiani potrebbe risentire” del cambiamo, sviluppando irritabilità e malumore per un paio di giorni. Luigi Ferini Strambi, professore ordinario di neurologia all'università Vita-salute San Raffaele di Milano e direttore del Centro di medicina del sonno dell'ospedale San Raffaele, spiega che ad avvantaggiasi di questo cambio d’ora saranno i ‘gufi’, cioè le persone amanti delle ore piccole, mentre ne faranno le spese le ‘allodole’, abituate a svegliarsi presto. Sarà “come se si dovesse cambiare un po' il fuso orario, anche se si tratta soltanto di un'ora”, osserva l'esperto. Quotidiano.net - Ora solare, gli effetti per la salute. “Mini jet-lag per i più mattinieri” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Il ritorno dell’ora– previsto per la notte tra il 26 e il 27 ottobre – può avere conseguenze anche sullae benessere. Qualcuno, soprattutto tra i, potrebbe sperimentare un ‘jet-lag’: secondo il professor Ferini Strambi, “fino al 10 % degli italiani potrebbe risentire” del cambiamo, sviluppando irritabilità e malumore per un paio di giorni. Luigi Ferini Strambi, professore ordinario di neurologia all'università Vita-San Raffaele di Milano e direttore del Centro di medicina del sonno dell'ospedale San Raffaele, spiega che ad avvantaggiasi di questo cambio d’ora saranno i ‘gufi’, cioè le persone amanti delle ore piccole, mentre ne faranno le spese le ‘allodole’, abituate a svegliarsi presto. Sarà “come se si dovesse cambiare un po' il fuso orario, anche se si tratta soltanto di un'ora”, osserva l'esperto.

