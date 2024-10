Open day per la vaccinazione antinfluenzale ed è possibile vaccinarsi anche contro il Covid (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Proseguono anche a novembre gli appuntamenti sul territorio per la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid messa a disposizione gratuitamente per i cittadini. Durante le sedute aperte e gratuite riservate a determinate categoria di cittadini è possibile fare la sola vaccinazione Ilpiacenza.it - Open day per la vaccinazione antinfluenzale ed è possibile vaccinarsi anche contro il Covid Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Proseguonoa novembre gli appuntamenti sul territorio per la campagna die anti-messa a disposizione gratuitamente per i cittadini. Durante le sedute aperte e gratuite riservate a determinate categoria di cittadini èfare la sola

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale in provincia di Brindisi - BRINDISI - Al via, nella Asl Brindisi, la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2024-2025. L’offerta dei vaccini contro l’influenza è assicurata dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e negli ambulatori ... (Brindisireport.it)

Avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 in provincia di Chieti - L’Azienda sanitaria locale (Asl) ha dato il via alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 per la stagione 2024/2025 nella provincia di Chieti. I vaccini sono stati distribuiti ai medici di medicina generale, ai pediatri di ... (Chietitoday.it)

Partita anche in Puglia la campagna di vaccinazione antinfluenzale Particolare attenzione per fragili ed anziani - Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Ci si potrà vaccinare contro l’influenza stagionale dal medico di famiglia e dal pediatra, oppure negli ambulatori vaccinali della ASL Bari. È partita ufficialmente oggi la campagna di vaccinazione ... (Noinotizie.it)