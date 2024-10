Piperspettacoloitaliano.it - Mike Bongiorno ascolti tv della fiction un flop ? No, è la buona tv che ha sconfitto il trash

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Glitvsono veramente un? Due puntate trasmesse il 21 e 22 ottobre 2024 in prima serata su Rai 1. Un omaggio agli inizicarriera di, con l’avvento del quiz italiano per eccellenza, prima con Lascia o Raddoppia e poi con Rischiatutto. Due matrimoni falliti alle spalle e l’iniziostoria d’amore più importantesua vita con la futura terza moglie Daniela Zuccoli. Tutto questo è stato, la miniserie diretta da Giuseppe Bonito, in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024. Come sempre ci sono gli apprezzamenti, le polemiche, i commenti negativi e positivi nel caso.