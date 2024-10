Meteo, in arrivo caldo anomalo sull’Italia: ecco quando (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mese di ottobre 2024 è partito all’insegna del caldo anomalo: quanto dura questo prolungamento dell’estate? Parliamo di caldo anomalo perché le temperature in questi giorni stanno raggiungendo picchi prettamente estivi al Sud Italia. Anche al Nord, che recentemente è stato colpito da una forte perturbazioni, le temperature restano al di sopra delle medie stagionali e potrebbero addirittura aumentare nei prossimi giorni. Per quanto ancora dovremo aspettare l’arrivo del freddo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: McDonald’s, un morto e decine di malori dopo aver mangiato il panino Leggi anche: “Trovato il corpo a 24metri di profondità”: dramma al lago, è morto così Meteo Ottobre 2024, ancora caldo sull’Italia In Italia, l’autunno è tradizionalmente un periodo di transizione, contraddistinto da una notevole variabilità. Tvzap.it - Meteo, in arrivo caldo anomalo sull’Italia: ecco quando Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il mese di ottobre 2024 è partito all’insegna del: quanto dura questo prolungamento dell’estate? Parliamo diperché le temperature in questi giorni stanno raggiungendo picchi prettamente estivi al Sud Italia. Anche al Nord, che recentemente è stato colpito da una forte perturbazioni, le temperature restano al di sopra delle medie stagionali e potrebbero addirittura aumentare nei prossimi giorni. Per quanto ancora dovremo aspettare l’del freddo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: McDonald’s, un morto e decine di malori dopo aver mangiato il panino Leggi anche: “Trovato il corpo a 24metri di profondità”: dramma al lago, è morto cosìOttobre 2024, ancoraIn Italia, l’autunno è tradizionalmente un periodo di transizione, contraddistinto da una notevole variabilità.

