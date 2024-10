Ilfattoquotidiano.it - Medici e infermieri: “Manovra deludente, ennesima presa in giro con briciole che ci offendono”. Sciopero il 20 novembre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una”. A poche ore dall’annuncio della firma da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della legge di Bilancio è arrivato il giudizio senza appello dei sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up che, confermando la manifestazione del 20annunciata contro le violenze e le aggressioni agli operatori della sanità, “proclamano lonazionale di 24 ore nella stessa giornata di, dirigenti sanitari,e professioni sanitarie ex legge 43/2006”. “Il testo della legge di Bilancio per il 2025 – affermano i rappresentanti dei lavoratori in una nota – conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi”.