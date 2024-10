Ilfattoquotidiano.it - “Me lo hanno ordinato i grandi”, così il 16enne arrestato a Napoli ha giustificato l’omicidio dell’amico di infanzia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Me lo, ma Gennaro era mio amico”. Cosi ilche ha ucciso e dato alle fiamme aGennaro Ramondino, 20 anni (nella foto), ha spiegato la ferocia nei confronti quello di un amico d’. Il, secondo le ricostruzioni, avrebbe sparato diversi colpi d’arma da fuoco per punirlo per vicende legate a giri di droga. La vittima sarebbe poi morta sul colpo e per sbarazzarsi del corpo sarebbe stato portato in campagna e dato alle fiamme per eliminare tutte le prove. Gli inquirentiritrovato il corpo carbonizzato e con tre fori di proiettili. Secondo la ricostruzione il ragazzino ha sparato a bruciapelo uccidendo l’amico. Poi, insieme a dei complici, ne ha bruciato il corpo in una campagna alla periferia di. Gli affari dello spaccio andavano sistemati, questa la motivazione.