Marina Berlusconi: “Sul governo giudizio positivo. Certi giudici non nemici di papà ma del Paese” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 - “Certi giudici non sono nemici di mio padre o della Meloni, ma sono nemici del Paese”. Marina Berlusconi torna a parlare dell’eterno conflitto di Silvio Berlusconi con una parte della magistratura a margine dell'inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma. La presidente di Finivest ha anche tracciato un bilancio dell’attuale governo. "Il mio giudizio sul governo è assolutamente positivo sia come cittadina sia come imprenditrice. Intanto per il lavoro che faccio so bene che la stabilità rappresenta un grande vantaggio competitivo e il governo Meloni è uno dei più stabili in Europa. In questi due anni ho apprezzato molto la responsabilità che il governo ha mostrato con la messa in sicurezza graduale dei conti pubblici e con una politica estera seria e autorevole". Quotidiano.net - Marina Berlusconi: “Sul governo giudizio positivo. Certi giudici non nemici di papà ma del Paese” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 - “non sonodi mio padre o della Meloni, ma sonodel”.torna a parlare dell’eterno conflitto di Silviocon una parte della magistratura a margine dell'inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma. La presidente di Finivest ha anche tracciato un bilancio dell’attuale. "Il miosulè assolutamentesia come cittadina sia come imprenditrice. Intanto per il lavoro che faccio so bene che la stabilità rappresenta un grande vantaggio competitivo e ilMeloni è uno dei più stabili in Europa. In questi due anni ho apprezzato molto la responsabilità che ilha mostrato con la messa in sicurezza graduale dei conti pubblici e con una politica estera seria e autorevole".

