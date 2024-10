Manovra: Pd, 'sciopero medici, salta piano assunzioni, realtà batte propaganda' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Sulla sanità lo stanziamento ‘record' del governo Meloni nella legge di bilancio 2025 ha prodotto due primi risultati concreti: 1) il piano di assunzioni di cui favoleggiava il ministro Schillaci è saltato; 2) è stato proclamato per il 20 novembre lo sciopero di medici e infermieri. La dura realtà, ancora una volta, ha avuto la meglio sulle chiacchiere e la propaganda”. Lo scrive sui social Antonio Misiani della segreteria del Partito Democratico, responsabile Economia. Liberoquotidiano.it - Manovra: Pd, 'sciopero medici, salta piano assunzioni, realtà batte propaganda' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Sulla sanità lo stanziamento ‘record' del governo Meloni nella legge di bilancio 2025 ha prodotto due primi risultati concreti: 1) ildidi cui favoleggiava il ministro Schillaci èto; 2) è stato proclamato per il 20 novembre lodie infermieri. La dura, ancora una volta, ha avuto la meglio sulle chiacchiere e la”. Lo scrive sui social Antonio Misiani della segreteria del Partito Democratico, responsabile Economia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra: Pd, 'sciopero medici, salta piano assunzioni, realtà batte propaganda' - Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Sulla sanità lo stanziamento ‘record’ del governo Meloni nella legge di bilancio 2025 ha prodotto due primi risultati concreti: 1) il piano di assunzioni di cui favoleggia ... (lanuovasardegna.it)

Medici, 'non si parla di assunzioni, lontani i 3,7 miliardi annunciati' - Si è persa traccia del piano straordinario di assunzioni e dello sblocco del tetto di spesa per il personale. L'incremento delle borse di specializzazione meno richieste, sebbene apprezzabile, non ... (ansa.it)

Le tabelle della manovra svelano il bluff di Meloni sulla sanità. Medici e infermieri scioperano - Si è persa traccia del piano straordinario di assunzioni (30 mila nei piani iniziali del Governo, ndr) e dello sblocco del tetto di spesa per il personale", scrivono. La manovra, inoltre, rilevano ... (huffingtonpost.it)