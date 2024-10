Longlegs recensione del film horror con Nicolas Cage #RoFF19

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)delconCosa sarebbe successo se Gretel fosse stata figlia unica, se fosse fuggita dalla casa della strega senza ucciderla, con l’impressione che qualcosa di infausto l’avrebbe perseguitata per sempre? Non c’è da stupirsi che ilprecedente di Oz Perkins si intitolassse proprio Gretel & Hansel e fosse un adattamento unico nel suo genere della favola dei fratelli Grimm., l’ultima fatica del cineasta – figlio di quell’Anthony Perkins che ha rivoluzionato per sempre il concetto di performance– attinge sia alla tradizione più sinistra dei racconti per bambini, fonte inesauribile di ispirazione per i miglioridell’orrore, sia a quella del classico thriller psicologico, con Il silenzio degli innocenti come modello narrativo, sopra tutti.