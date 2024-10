Lanazione.it - “Legno risorto”: arte e natura unite nella nuova mostra al Museo dell’Olio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Unadi sculture realizzate esclusivamente con materie prime recuperate in. IlSuprEvo di Monte San Savino, progettato e realizzato dall’Oleificio Toscano Morettini, tornerà ad aprire le proprie sale all’contemporanea e sarà sede dell’esposizione “” dove verrà proposto un percorso tra le opere nate dalla creatività e dalla manualità dell’artista Edoardo Galli. L’inaugurazione è fissata per sabato 26 ottobre e fornirà un’occasione per andare ad approfondire due tematiche d’attualità quali ecosostenibilità e riutilizzo dei materiali, dindo come dagli elementi di scarto sia possibile generare nuove forme ebellezza.