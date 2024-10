Ilfoglio.it - L'azzardo turco. Ma la dedollarizzazione è molto lontana. Parla l’economista Brunello Rosa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Turchia nei Brics, che vuol dire un paese Nato in un blocco politico ed economico anti occidentale che vede come attori principali Cina e Russia, fa sorgere una domanda: è stato un errore non aprire al paese le porte dell’Unione europea? “Col senno di poi, dico si poteva fare uno sforzo di immaginazione in più”, osservadella London School of Economics in un colloquio con il Foglio. “Questi processi sono lunghi e penso sia difficile che una decisione definitiva venga presa già nel summit di Kazan, ma se la Turchia dovesse davvero entrare nei Brics avrà l’effetto di rafforzare un gruppo di paesi che intende sfidare il G7 non solo sotto il profilo economico ma monetario”, aggiunge, che ha di recente pubblicato il libro “Smart Money - Come le valute digitali vinceranno la nuova Guerra fredda e perché l’Occidente deve agire ora”, pubblicato da Bloomsbury.