La svolta del cardigan da "granpa" secondo Blake Lively (e altre celeb) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avvistata per le strade di New York, Blake Lively ha indossato un look firmato Michael Kors composto da un cardigan in maglia in stile grandpa (da nonno, come dicono gli ingliesi) a contrasto su un abito in pizzo sexy e ultra femminile. L'attrice ha scelto un maglione oversize, dalla linea più tradizionale, con scollo a "V" e chiusura a bottoni ton sur ton. Completa il look il lace dress midi ton sur ton, verde oliva. Infine, la moglie di Ryan Reynolds ha scelto stivali stringati in suede di Christian Louboutin e borsa trapuntata Chanel. Non solo Blake Lively. Questa stagione anche altre celeb hanno dichiarato amore al cardigan.

