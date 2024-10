Formiche.net - La nuova base anti-missile Usa nel Pacifico è più importante di quanto si creda

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un’epoca in cui non si parla che di attacchi cyber e droni guidati dall’intelligenza artificiale, gli attacchi missilistici rimangono forse la madre di tutte le minacce militari convenzionali. Come dimostrato dall’attacco iraniano del primo ottobre, un attacco missilistico su vasta scala può avere effetti devastse non contrastato efficacemente dai sistemi di difesa aerea. Questo vale in particolare per la difesa dai missili balistici i quali, volando oltre l’atmosfera nella fase ascendente, vengono identificati dai radar solo nella loro fase discendente, lasciando poco tempo per procedere all’intercetto. È per questo che gli Stati Uniti stanno ulteriormente potenziando il loro perimetro di difesa balistica nell’oceano, installando una versione terrestre del sistema navale Bmd (Ballisticdefence) Aegis sull’isola di Guam.