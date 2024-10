Juventus, esami per Douglas Luiz. Koopmeiners e Nico Gonzalez: le ultime verso l'Inter (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Juventus affronterà l`Inter a San Siro in una situazione di emergenza e trattiene il fiato per le condizioni di Douglas Luiz. La squadra di Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Laaffronterà l`a San Siro in una situazione di emergenza e trattiene il fiato per le condizioni di. La squadra di

Per Douglas Luiz è il momento di guadagnarsi un posto alla Juventus : “Può fare meglio di quanto ha fatto finora” - 2024-10-22 17:51:47 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Quando la firma di Douglas Luizla sensazione generale è che così sarebbe stato quel ... (Justcalcio.com)

Juventus - infortunio per Douglas Luiz nel riscaldamento : i tempi di recupero - Douglas Luiz si è fermato durante il riscaldamento prima del match di Champions League contro lo Stoccarda: cosa filtra per i tempi di recupero La Juventus sta affrontando in questi minuti una partita complicata contro lo Stoccarda, ma vuole ... (Rompipallone.it)

LIVE Juventus-Stoccarda sullo 0-0 : Douglas Luiz si ferma nel riscaldamento - al suo posto Thuram - Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-0 (risultato parziale) 20` - La Juve risponde con una punizione di Fagioli fuori... (Calciomercato.com)