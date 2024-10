Ilfattoquotidiano.it - Jorge Valdivia arrestato per stupro dopo la denuncia della sua tatuatrice: l’ex stella del Cile rimarrà in carcere per almeno 90 giorni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è statocon l’accusa dilasua. La donna ha riferito di essere stata vittima di violenza sessualeessersi incontrata concalciatore per parlare del nuovo tatuaggio. “Questo pomeriggio la Procura ha ricevuto unaper reati sessuali contro. È stato indagato e le indagini sono in corso. Per la protezionevittima, non forniremo ulteriori informazioni”.nazionalena, campioneCopa America 2015 e oggi commentatore,ina Rancagua fino quando non saranno concluse le indagini. Il Tribunale di Santiago ha emesso una sentenza di carcerazione preventiva: la misura cautelare – 90in cella – è la più gravosa in