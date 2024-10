Lanazione.it - Incendio riduce in cenere azienda di legnami

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) SANSEPOLCRO (Arezzo) Quando hanno visto quelle lingue di fuoco innalzarsi per venti metri nel buio della notte distruggendo buona parte dell’, si sono sentiti male. Ferrer Vannetti, 59 anni, e un altro socio della Donatidi Sansepolcro, hanno passato la notte al pronto soccorso e ieri sono tornati a casa. Ma il dolore è lo stesso. Vannetti è un imprenditore molto conosciuto, presidente di Confartigianato Toscana e al timone dell’Ente Fiera doi Arezzo. L’inferno lunedì poco dopo le 22. Dai rilievi dei vigili del fuoco sarebbe stato il corto circuito partito da un muletto a scatenare il rogo che ha attaccato l’ampio deposito dove erano stoccati materiali e lavorati pronti per la consegna: quintali tra parquet, porte, scale andati in fumo. Da una prima stima i danni ammontano a quattro milioni.