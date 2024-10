In via Cronato da sessant'anni c'è un palazzo abbandonato e pieno di rifiuti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) sessant'anni di abbandono e incuria rappresentano oggi una minaccia per la sicurezza dei cittadini: è il caso dell'edificio di via Cronato 106 a Catania. Per questo, congiuntamente, Cisal Catania e Legambiente Catania, ne denunciano il potenziale pericolo di crollo e di degrado urbano. L'avvio Cataniatoday.it - In via Cronato da sessant'anni c'è un palazzo abbandonato e pieno di rifiuti Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)di abbandono e incuria rappresentano oggi una minaccia per la sicurezza dei cittadini: è il caso dell'edificio di via106 a Catania. Per questo, congiuntamente, Cisal Catania e Legambiente Catania, ne denunciano il potenziale pericolo di crollo e di degrado urbano. L'avvio

Il caso dell’edificio abbandonato di via Cronato. Legambiente e Cisal Catania: “Pericolo crollo e degrado urbano” - CATANIA – Sessant’anni di abbandono e incuria rappresentano oggi una minaccia per la sicurezza dei cittadini: è il caso dell’edificio di via Cronato 106 a Catania. Per questo, congiuntamente, Cisal ... (newsicilia.it)