Il Ppe vota con l’estrema destra e rende ingovernabile il Parlamento europeo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A forza di giocare con il fuoco dell’estrema destra, il Partito popolare europeo (Ppe) ha appiccato l’incendio al Parlamento europeo. Gli eurodeputati non sono riusciti ad approvare la risoluzione Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Il Ppe vota con l’estrema destra e rende ingovernabile il Parlamento europeo Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A forza di giocare con il fuoco del, il Partito popolare(Ppe) ha appiccato l’incendio al. Gli eurodeputati non sono riusciti ad approvare la risoluzione Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Ppe vota con l'estrema destra e rende ingovernabile il Parlamento europeo - Non è stata approvata la risoluzione che raccomanda come spendere i soldi del bilancio 2025 dell’Ue, dopo che eurodeputati del Partito popolare hanno votato con i gruppi di estrema destra alcuni emend ... (ilfoglio.it)

Mosca, Forza Nuova-Casa Pound reclutano mercenari per Kiev - Forza Nuova e Casa Pound, insieme ad altri movimenti di estrema destra in diversi Paesi europei, sono impegnate nel "reclutamento di mercenari" da mandare a combattere in Ucraina al fianco delle forze ... (ansa.it)

Ppe guarda a destra: maggioranza Ursula rischia di scricchiolare - Lo strapotere del Ppe dà indubbiamente una forza tutta nuova al centro-destra europeo, che però vira troppo a destra per i malumori crescenti di socialisti. Sono soprattutto dalle fila dei gruppo S&D ... (conquistedellavoro.it)