I voti ai derivati del latte del supermercato parte prima

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La filiera lattiero casearia italiana ha una lunga tradizione e un indotto economico che vale diciannove miliardi di euro, di cui 5,5dall’export (dati Report Asso2024). Oltre a, burro e yogurt, il grosso di questo mercato è dato dai formaggi di ogni tipo e gruppo, da quelli di nicchia a quelli industriali. Si contano 1,3 miliardi di chili di formaggi prodotti lo scorso anno, di cui il cinquanta per cento Denominazione di Origine Protetta (Dop), categoria in cui fannoanche i formaggi più venduti come Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Il settore lattiero caseario è uno di quei segmenti dell’agroalimentare che meglio ci aiuta a capire la complessità del mercato del cibo, fatto di prodotti che spesso si contraddicono tra loro, ma che sono espressione dei mille modi di vivere il cibo: come nutrimento, come commodity o come piacere. A volte anche come status.