“Ho la carta di credito di uno con cui mi sto sentendo, lo avviso quando sono spese grosse. Non ha un tornaconto”: Michelle Comi cena con un suo spasimante in un servizio de Le Iene (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Io sono convinta che l’uomo debba mantenere la sua donna”. A dirlo è Michelle Comi, la rampante e controversa modella di OnlyFans che spesso ha fatto parlare di sé per il suo stile di vita da “mantenuta”, come lei stessa si definisce. La celebre influencer, infatti, è stata la protagonista dell’ultima intervista dell’inviato Stefano Corti nel servizio mandato in onda nella puntata de Le Iene di domenica 20 ottobre. “Ci sono donne che vogliono fare le indipendenti e vanno a lavorare, ma per me sono tutte cavolate e sono tutte più stressate, rovinano le relazioni”, dice Comi provocando la domanda repentina dell’inviato: “Perché vanno a lavorare?”, chiede Corti. “Sì, tornano a casa stanche e stressate, e anche l’uomo, così si litiga. Non hanno nemmeno il tempo di curarsi e truccarsi”, spiega con fierezza la content creator. Ilfattoquotidiano.it - “Ho la carta di credito di uno con cui mi sto sentendo, lo avviso quando sono spese grosse. Non ha un tornaconto”: Michelle Comi cena con un suo spasimante in un servizio de Le Iene Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Ioconvinta che l’uomo debba mantenere la sua donna”. A dirlo è, la rampante e controversa modella di OnlyFans che spesso ha fatto parlare di sé per il suo stile di vita da “mantenuta”, come lei stessa si definisce. La celebre influencer, infatti, è stata la protagonista dell’ultima intervista dell’inviato Stefano Corti nelmandato in onda nella puntata de Ledi domenica 20 ottobre. “Cidonne che vogliono fare le indipendenti e vanno a lavorare, ma per metutte cavolate etutte più stressate, rovinano le relazioni”, diceprovocando la domanda repentina dell’inviato: “Perché vanno a lavorare?”, chiede Corti. “Sì, tornano a casa stanche e stressate, e anche l’uomo, così si litiga. Non hanno nemmeno il tempo di curarsi e truccarsi”, spiega con fierezza la content creator.

