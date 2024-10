Giro handbike: da Bari cinque maglie per l’Active team Brescia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Numerosi corridori hanno preso parte a ognuna delle cinque tappe maschili sin qui disputate del Giro handbike, ma uno solo le ha conquistate tutte. E naturalmente indossa la divisa dell’Active team La Leonessa. Da Genova a Monfalcone, da Dairago a Pioltello e quindi a Noicattaro (Bari), il leader Bresciatoday.it - Giro handbike: da Bari cinque maglie per l’Active team Brescia Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Numerosi corridori hanno preso parte a ognuna delletappe maschili sin qui disputate del, ma uno solo le ha conquistate tutte. E naturalmente indossa la divisa delLa Leonessa. Da Genova a Monfalcone, da Dairago a Pioltello e quindi a Noicattaro (), il leader

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giagnoni da applausi nella categoria "Mh4" - Christian Giagnoni trionfa per la sesta volta al Giro d'Italia Handbike, categoria "MH4", senza nemmeno disputare l'ultima tappa a causa di problemi burocratici. La sua vittoria conferma il dominio ne ... (lanazione.it)

Associazione Carducci: lo sgombero sarà eseguito il 5 novembre - L'associazione Carducci dovrà definitivamente lasciare i locali della sede di via Cavallotti a Como il 5 novembre. Alle ore 10 sarà eseguito lo sgombero dal Comune e dalla polizia locale im coordiname ... (quicomo.it)

Libri per ragazzi, com’è bello pedalare - «S o tto questo sole è bello pedalare sì, ma c’è da sudare... ». Per capire quanto la bicicletta non sia solo un mezzo di trasporto o di sport ma un’icona, una bandiera, una categoria dello spirito, b ... (repubblica.it)