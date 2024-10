Francesco Spano, chi è l'ex Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura: avvocato e segretario generale del Maxxi, il curriculum (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Spano si è appena dimesso dal ruolo di Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, secondo quanto comunica il Mic. Chi è l'ex Capo di Ilmattino.it - Francesco Spano, chi è l'ex Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura: avvocato e segretario generale del Maxxi, il curriculum Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)si è appena dimesso dal ruolo dididel, secondo quanto comunica il Mic. Chi è l'exdi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mic, si dimette Capo Gabinetto Spano: “Sgradevoli attacchi personali” - (Adnkronos) – "Con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe le mie dimissioni dal ruolo di Capo di Gabinetto della Cultura con cui ha voluto onorarmi. Il contesto venutosi a creare, non ... (webmagazine24.it)

Francesco Spano si dimette da capo di gabinetto del MiC: "Sgradevoli attacchi personali" - Il capo di gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Spano, si è dimesso. A spiegarne le ragioni, lo stesso Spano in una ... (iltempo.it)

Spano, 'attacchi personali, non posso restare' - Si è dimesso il capo di gabinetto del Ministero della Cultura, Francesco Spano. "Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella sere ... (quotidiano.net)