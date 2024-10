Fiorentina: il report medico sull'infortunio di Gudmundsson (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È arrivato il responso degli esami strumentali eseguiti su Albert Gudmundsson, uscito dopo cinque minuti dal calcio d'inizio della partita vinta dalla Fiorentina sul campo del Lecce. I controlli a cui si è sottoposto l'islandese hanno confermato la lesione muscolare al bicipite femorale della Firenzetoday.it - Fiorentina: il report medico sull'infortunio di Gudmundsson Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È arrivato il responso degli esami strumentali eseguiti su Albert, uscito dopo cinque minuti dal calcio d'inizio della partita vinta dallasul campo del Lecce. I controlli a cui si è sottoposto l'islandese hanno confermato la lesione muscolare al bicipite femorale della

