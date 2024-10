Eurocup, Trento ringrazia Lamb: successo vitale sull’Hapoel Tel Aviv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una vittoria vitale per la Dolomiti Energia Trento. Un grande Anthony Lamb da 23 punti e cruciale nel finale di partita spinge la squadra di Paolo Galbiati al successo contro l’Hapoel Tel Aviv per 79-73, riaprendo così il discorso per la qualificazione al turno successivo. Bene anche Jordan Ford con 17 punti, mentre gli israeliani si reggono su Marcus Foster, autore di 18 punti. Trento che inizia a marce alte la propria partita grazie ad un’ottima difesa: quattro punti di Lamb permettono il +6 dopo poco più di tre minuti (10-4). È poi una tripla di Forray ed un gioco da tre punti di Niang a dare il la alla fuga, con Zukauskas che mette su la doppia cifra di margine (22-12 all’8?). Ci pensa Ragland a 20” dalla sirena a imbastire il 26-18 del primo parziale. Oasport.it - Eurocup, Trento ringrazia Lamb: successo vitale sull’Hapoel Tel Aviv Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una vittoriaper la Dolomiti Energia. Un grande Anthonyda 23 punti e cruciale nel finale di partita spinge la squadra di Paolo Galbiati alcontro l’Hapoel Telper 79-73, riaprendo così il discorso per la qualificazione al turno successivo. Bene anche Jordan Ford con 17 punti, mentre gli israeliani si reggono su Marcus Foster, autore di 18 punti.che inizia a marce alte la propria partita grazie ad un’ottima difesa: quattro punti dipermettono il +6 dopo poco più di tre minuti (10-4). È poi una tripla di Forray ed un gioco da tre punti di Niang a dare il la alla fuga, con Zukauskas che mette su la doppia cifra di margine (22-12 all’8?). Ci pensa Ragland a 20” dalla sirena a imbastire il 26-18 del primo parziale.

