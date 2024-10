Iodonna.it - Dal 2025 scatta il contributo per gli over 80. Tuttavia, il programma ha suscitato forti polemiche sui social, dove molti cittadini si lamentano per la platea dei beneficiari irrisoria rispetto alle esigenze

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una forma di sostegno per gli anziani, era una misura attesa da tempo, ma una volta annunciata, ha deluso tutti coloro che la stavano aspettando. Il cosiddetto bonus anziani non autosufficienti, infatti, aiuterà unastimata di sole circa 25mila persone in tutta Italia, un numero considerato irragionevolmente limitato in un Paese che è tra i più anziani del mondo.