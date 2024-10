Costringe la figlia 13enne a fare sesso telefonico con un uomo: madre condannata a 13 anni di carcere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una donna di 46 anni è stata condannata a 13 anni di carcere perché accusata di aver costretto la figlia 13enne a fare sesso telefonico con un uomo di 52 anni, anche lui condannato ma a 12 anni di carcere. Fanpage.it - Costringe la figlia 13enne a fare sesso telefonico con un uomo: madre condannata a 13 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una donna di 46è stataa 13diperché accusata di aver costretto lacon undi 52, anche lui condannato ma a 12di

