Contro il “caro biglietti“. Rivolta dei tifosi: "Non siamo vacche da mungere» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Niente striscioni, niente cori: i tifosi rossoneri hanno protestato (ancora e soprattutto) Contro il caro biglietti. Così, per diversi tratti, si sono sentiti solo i circa 4.000 arrivati dal Belgio al terzo verde. Anche se sul 2-1 quasi tutto lo stadio ha cantato: "Non ti lasceremo mai". Poi, dall’80esimo, come Contro l’Udinese, San Siro è tornato una bolgia. Un solo striscione, anche qui come nello scorso weekend: "Forza ragazzi, noi forti sempre". Il colpo d’occhio non è stato quello della classica serata di Champions del passato (o del campionato attuale): 58.649 spettatori, col Liverpool 59.826, con l’Udinese 71.214. Contro i bianconeri la Curva non aveva esposto tutti i propri vessilli dopo il divieto del Gos relativo a Curva Sud Milano, Joker, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi. Sport.quotidiano.net - Contro il “caro biglietti“. Rivolta dei tifosi: "Non siamo vacche da mungere» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Niente striscioni, niente cori: irossoneri hanno protestato (ancora e soprattutto)il. Così, per diversi tratti, si sono sentiti solo i circa 4.000 arrivati dal Belgio al terzo verde. Anche se sul 2-1 quasi tutto lo stadio ha cantato: "Non ti lasceremo mai". Poi, dall’80esimo, comel’Udinese, San Siro è tornato una bolgia. Un solo striscione, anche qui come nello scorso weekend: "Forza ragazzi, noi forti sempre". Il colpo d’occhio non è stato quello della classica serata di Champions del passato (o del campionato attuale): 58.649 spettatori, col Liverpool 59.826, con l’Udinese 71.214.i bianconeri la Curva non aveva esposto tutti i propri vessilli dopo il divieto del Gos relativo a Curva Sud Milano, Joker, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Scaroni : "L'incontro per San Siro è andato molto bene - pensiamo di costruire qui il nuovo stadio. San Donato..." - Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Inevitabilmente il discorso è scivolato sulla questione del... (Calciomercato.com)

La carovana di operai e sindacati. In bicicletta contro le morti bianche - Operai e sindacati in bicicletta contro le morti sul lavoro. Un’iniziativa simbolica per fermare la strage, che non risparmia certo la Brianza: otto morti in 9 mesi, troppi anche per la Prefettura che a settembre ha aperto una cabina di regia ... (Ilgiorno.it)

Canili e gattili - incontro con l’Enpa Valle Olona a Caronno Pertusella - Lunedì 21 dalle 20.30 alle 23 nella Biblioteca Civica di via Capo Sile a Caronno Pertusella si terrà un incontro gratuito “Canini e Gattili, aspetti burocratici e istituzionali” organizzato dall’Enpa Valle Olona – Sede di Saronno – in collaborazione ... (Ilnotiziario.net)