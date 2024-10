Velvetmag.it - Concordato Preventivo Biennale: opportunità e requisiti per i contribuenti

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilè uno strumento fiscale introdotto per offrire aiuna via per regolarizzare le loro posizioni tributarie. Attraverso questo istituto, che prevede un meccanismo di ravvedimento speciale, è possibile sanare irregolarità su redditi e tributi non dichiarati relativi agli anni precedenti. Con la scadenza imminente fissata al 31 ottobre 2024, è importante comprendere i benefici e le implicazioni per chi intende aderire a questaIlpermette ai, in particolare le partite IVA e coloro che operano in regime forfettario, di sistemare eventuali irregolarità commesse negli anni fiscali precedenti (dal 2018 al 2022). Iche aderiscono possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni, applicando una tassazione agevolata.