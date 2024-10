Colleferro. Il “nostro” karateka Emilio Liguori conquista anche la Coppa Italia Master Fijlkam 2024 di kumite nella categoria master D + 75 kg. (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cronache Cittadine Colleferro – Nello scorso fine settimana, presso il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, si è svolta la “Coppa Italia master L'articolo Colleferro. Il “nostro” karateka Emilio Liguori conquista anche la Coppa Italia master Fijlkam 2024 di kumite nella categoria master D + 75 kg. Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Colleferro. Il “nostro” karateka Emilio Liguori conquista anche la Coppa Italia Master Fijlkam 2024 di kumite nella categoria master D + 75 kg. Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Nello scorso fine settimana, presso il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, si è svolta la “L'articolo. Il “ladiD + 75 kg. Cronache Cittadine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa di studio a Baveno - Borsa di studio di 6 mila euro alla ISTUD in collaborazione con il Comune di Baveno. Per accedere al Master Universitario in 'Risorse Umane e Organizzazione'. (verbanianotizie.it)

Ospedale del Valdarno, è Enrico Andolfi il nuovo direttore dell’UOC Chirurgia generale - L’Ospedale del Valdarno ha un nuovo direttore della Chirurgia Generale e d’Urgenza: è il dottor Enrico Andolfi, già in pianta stabile alla chirurgia dell’Ospedale della Valtiberina, che guiderà l’Unit ... (valdarnopost.it)

Al via i tour autunnali di Mapo World. Si parte dal Giappone - Partirà per il Giappone a fine ottobre il primo tour autunnale con accompagnatore dall'Italia griffato dal tour operator Mapo World ... (travelquotidiano.com)