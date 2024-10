Cody Rhodes esalta NXT: “Non è più un semplice territorio di sviluppo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cody Rhodes è il volto della WWE e come tale cerca di elevare al meglio tutta l’offerta della sua compagnia. L’attuale WWE Champion ha sempre elogiato NXT, vera e propria fucina di talenti della compagnia di Stamford e sta continuando a farlo in maniera molto importante. Dopo aver effettuato anche alcune apparizioni nello show giallo (messo in piedi, tra gli altri, anche da suo padre Dusty), l’American Nightmare ha espresso tutto il suo entusiasmo per il brand di Orlando. Parlando a 3News a Las Vegas, Rhodes ha elogiato il lavoro svolto da Matt Bloom (A-Train/Lord Tensai) e Shawn Michaels, enfatizzando il fatto che NXT non sia più solamente un semplice territorio di sviluppo:“NXT, in particolare con Baldo (Bloom) e Shawn Michaels, come talenti e roster, può essere spaventoso. Non è più solo un roster di sviluppo. Questi mostrisono stati allenati da Shawn Michaels. Zonawrestling.net - Cody Rhodes esalta NXT: “Non è più un semplice territorio di sviluppo” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è il volto della WWE e come tale cerca di elevare al meglio tutta l’offerta della sua compagnia. L’attuale WWE Champion ha sempre elogiato NXT, vera e propria fucina di talenti della compagnia di Stamford e sta continuando a farlo in maniera molto importante. Dopo aver effettuato anche alcune apparizioni nello show giallo (messo in piedi, tra gli altri, anche da suo padre Dusty), l’American Nightmare ha espresso tutto il suo entusiasmo per il brand di Orlando. Parlando a 3News a Las Vegas,ha elogiato il lavoro svolto da Matt Bloom (A-Train/Lord Tensai) e Shawn Michaels, enfatizzando il fatto che NXT non sia più solamente undi:“NXT, in particolare con Baldo (Bloom) e Shawn Michaels, come talenti e roster, può essere spaventoso. Non è più solo un roster di. Questi mostrisono stati allenati da Shawn Michaels.

