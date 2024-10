Città Sport Cultura e Totti Soccer Academy insieme per Latina: l’obiettivo è la promozione dei valori (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Latina, 23 ottobre 2024 – Dopo neanche un mese dall’apertura dell’attività di scuola calcio a 5 e perfezionamento tecnico calcio per settori maschile e femminile, la Premier Soccer Academy diventa partner della Totti Soccer Academy presso il nuovo circolo Sportivo Premier Sporting Club. “E’ la condivisione degli stessi valori che mi ha spinto di scegliere e cercare l’accademia e la scuola calcio di un campione come Francesco Totti. Aggregazione, socialità e voglia di stare insieme con l’obiettivo di distinguersi per i contenuti tecnici e morali, per le esperienze proposte ai giovani calciatori della provincia e alle loro famiglie riuscendo così a far parte di un network prestigioso a livello nazionale. Garantire il meglio ai giovani della provincia trasformando le loro esperienze in un periodo di crescita con attenzione alle loro esigenze e alle metodologie. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Dopo neanche un mese dall’apertura dell’attività di scuola calcio a 5 e perfezionamento tecnico calcio per settori maschile e femminile, la Premierdiventa partner dellapresso il nuovo circoloivo Premiering Club. “E’ la condivisione degli stessiche mi ha spinto di scegliere e cercare l’accademia e la scuola calcio di un campione come Francesco. Aggregazione, socialità e voglia di starecondi distinguersi per i contenuti tecnici e morali, per le esperienze proposte ai giovani calciatori della provincia e alle loro famiglie riuscendo così a far parte di un network prestigioso a livello nazionale. Garantire il meglio ai giovani della provincia trasformando le loro esperienze in un periodo di crescita con attenzione alle loro esigenze e alle metodologie.

