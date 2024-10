Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono stati momenti durante le riprese in cui pensavo ‘non voglio più avere orgasmi'”: Nicole Kidman racconta le sue sensazioni in Babygirl

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Ciledel film in cuipiù‘”: cosìal Sun a proposito di, film prossimamente nelle sale nel quale l’attrice interpreta una donna che rischia la sua importante carriera e la sua famiglia per via di una relazione appassionata col suo stagista, Harris Dickinson, 28enne interprete de La Ragazza della Palude.ha spiegato che sul set c’erano “condivisione e fiducia” ma anchein cui desiderava stare sola e pensava di non volerlo più fare. La gestione dell’intimità sia con Dickinson che con Antonio Banderas (che nella pellicola interpreta suo marito) è stata complessa ma la star di Big Little Lies ha detto di aver accettato questo film proprio per mettersi alla prova. La 57enne ha vinto il premio come Miglior Attrice al Festival del Cinema di Venezia 2024 per il suo ruolo in