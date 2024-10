Calcio / Coppa Marche Prima Categoria 24/25, risultati e marcatori della 1^ giornata del 2° turno (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Filottranese vince 0-2 a San Paolo di Jesi, 1-1 tra San Biagio e Real Cameranese. Nel triangolare dell’Ostra Calcio, il Peglio batte 3-0 l’Atletico Mondolfo VALLESINA, 23 ottobre 2024 – Sono appena terminate le partite della Prima giornata del secondo turno di Coppa Marche Prima Categoria. Per quanto riguarda le nostre squadre della Vallesina, nel triangolare B la Filottranese batte 0-2 la Sampaolese, mentre San Biagio-Real Cameranese finisce sull’1-1. Riposavano Ostra Calcio (nel raggruppamento A con Peglio-Mondolfo finita 3-0), Borgo Minonna (B) e Castelfrettese (C). Si tornerà a giocare il 6 novembre: di seguito i risultati completi delle sei partite, i tabellini di Sampaolese-Filottranese e San Biagio-Real Cameranese con i marcatori e il programma di seconda e terza giornata del secondo turno. .com - Calcio / Coppa Marche Prima Categoria 24/25, risultati e marcatori della 1^ giornata del 2° turno Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Filottranese vince 0-2 a San Paolo di Jesi, 1-1 tra San Biagio e Real Cameranese. Nel triangolare dell’Ostra, il Peglio batte 3-0 l’Atletico Mondolfo VALLESINA, 23 ottobre 2024 – Sono appena terminate le partitedel secondodi. Per quanto riguarda le nostre squadreVallesina, nel triangolare B la Filottranese batte 0-2 la Sampaolese, mentre San Biagio-Real Cameranese finisce sull’1-1. Riposavano Ostra(nel raggruppamento A con Peglio-Mondolfo finita 3-0), Borgo Minonna (B) e Castelfrettese (C). Si tornerà a giocare il 6 novembre: di seguito icompleti delle sei partite, i tabellini di Sampaolese-Filottranese e San Biagio-Real Cameranese con ie il programma di seconda e terzadel secondo

Calcio / Coppa Marche Prima Categoria 24/25 - il programma e gli arbitri della 1^ giornata del secondo turno - Passano il turno le prime classificate dei sei triangolari, che, in semifinale, saranno suddivise nei gironi 1 (composto dalle vincenti A, B e C) e 2 (D, E, F). I derby tra le squadre del girone B sono Sampaolese-Filottranese e San Biagio-Real Cameranese, riposano Borgo Minonna e Ostra Calcio VALLESINA, 23 ottobre 2024 – Non si fermano le partite per le squadre della Prima Categoria. (Vallesina.tv)

